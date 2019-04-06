Скандал з аналізами Зеленського отримав нове продовження

Кандидат в президенти Володимир Зеленський, який потрапив у скандал через результатів аналізів, або зовсім їх не здавав, або клініка Eurolab надає недостовірну інформацію своїм пацієнтам.

Зокрема, мова йде про сертифікатів, заявлених на сайті лабораторії, написав блогер Андрій Скатерний на своїй сторінці в Facebook, розмістивши скрін в якості аргументу.



«З приводу помилкових дат в аналізах у Зеленського та їх пояснення. На основі власного досвіду в IT. Вступне: перші підсумки аналізів опублікували з датою подачі 2/04. Пояснили помилкою медсестри, яка набирала текст. І це їх спалило остаточно», – зазначив Скатерний.

Він навів цитату з сайту медустанови.

«Відкриваємо сайт Eurolab і читаємо: «Медична лабораторія Eurolab являє собою найсучасніший комплекс, сертифікований TUV ZUD ISO 9001:2008 та ISO 15189:2012.». Що це означає? Зокрема те, що у них все побудовано на сучасній системі управління базами даних, в яку просто так вести дату заднім числом не можна. Про що нам говорить, в тому числі, і той же сайт самого Eurolab: «Впровадили унікальну комп’ютерну інформаційну систему з полноэтапным штрихкодированием, що виключає вплив «людського фактора». Шах і мат», – пояснив блогер.

У зв’язку з цим, за його словами, є два варіанти.

«Або Eurolab купив ці сертифікати, або, що більш імовірно, було трохи інакше. Файл, який ви бачите – це просто експорт з БД (бази даних. – Ред.) у якийсь формат, можливо, Microsoft Word або Excel. Жодних аналізів, схоже, ніхто і не робив, або їх підсумки злили в каналізацію. Вони, мабуть, просто взяли старий чийсь файл і відредагували. Шкода немає електронної версії, вона довела. Для тих, хто в темі, все, що розповіли – тупо смішно. Всі знають, як виглядають файли експорту з БД, та й взагалі уявити, що в Eurolab підсумки аналізів набирають вручну… Не смішіть мої шкарпетки», – резюмував Скатерний.