У Слов’янськ привезли копію Томосу

Копія Томосу про надання автокефалії Православної церкви України сьогодні була представлена у Центральній бібліотеці міста Слов’янська (Донецька область).

Про це пише сайт “Славянские ведомости” Капелан військової частини 3035, дислокованої у Слов’янську, розповів про те, наскільки цей документ важливий для України.

Ігумен Діонісій (Васильєв) порівняв Томос зі свідоцтвом про народження і зазначив, що цей документ, який був виданий Константинопольським Патріархатом, зробив ПЦУ за своїм статусом рівною всім іншим православним церквам.

Копія грецького оригіналу Томосу була привезена в Слов’янськ з просвітницькою метою.