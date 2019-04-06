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У Слов’янськ привезли копію Томосу

06.04.2019

Копія Томосу про надання автокефалії Православної церкви України сьогодні була представлена у Центральній бібліотеці міста Слов’янська (Донецька область).

Про це пише сайт “Славянские ведомости” Капелан військової частини 3035, дислокованої у Слов’янську, розповів про те, наскільки цей документ важливий для України.

Ігумен Діонісій (Васильєв) порівняв Томос зі свідоцтвом про народження і зазначив, що цей документ, який був виданий Константинопольським Патріархатом, зробив ПЦУ за своїм статусом рівною всім іншим православним церквам.

Копія грецького оригіналу Томосу була привезена в Слов’янськ з просвітницькою метою.

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