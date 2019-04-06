Роль Авакова на виборах президента: олігархи взяли рівняння на главу МВС

Після першого туру з’ясувалося, що найближчим часом можна чекати масштабних злиттів і поглинань в «біло-блакитному» таборі, де перед виборами пройшов не дуже мирний «розлучення» між двома частинами «Оппоблока». Про це йдеться в матеріалі «Вістей» «Олігархи змінюють вектор підтримки».

Цікавим обіцяє бути процес в регіонах — там еліти зробили ставку на перемогу Юлії Тимошенко. При цьому між двома турами значно зросла роль Арсена Авакова. Саме з ним зустрічалися посли США і Франції з питань проведення виборів, він же був адресатом звернень послів G7 з проблем забезпечення прозорості процесу. І саме його, за даними наших джерел, США «призначили» гарантом стабільності.

«І саме він став «точкою зборки» для тієї самої групи спостерігачів зі США», — сказав співрозмовник «Вістей». Але Аваков став ще і своєрідною «точкою зборки» для українських еліт.

На нього, за даними наших співрозмовників, орієнтувалася не тільки Юлія Тимошенко (за деякими даними, в разі її перемоги Авакову було обіцяно посаду силового віце-прем’єра), але і Ігор Коломойський спільно з Геннадієм Боголюбовим і Валерієм Хорошковським, і Сергій Льовочкін, і Вадим Новинський.

«Останній і зовсім має тісний зв’язок з Арсеном Аваковим вірменською лінії: Новинський по батькові вірменин, а прізвище успадкував від вітчима», — сказав наш співрозмовник.

Раз так, то саме Аваков в теорії може стати головним переговірником між представниками еліт. Саме в якості пропозиції до таких переговорів співрозмовники «Вістей» відносять його висловлювання про Володимира Зеленском.

Нагадаємо, в одному з останніх інтерв’ю глава МВС назвав Зеленського «порядною людиною з іншого світу», уточнивши, що певна частина його електорату — «російськомовні патріоти». «Саме він говорить про необхідність переходу до парламентської моделі, і це неспроста», — сказав наш співрозмовник.