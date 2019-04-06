“Козаки” піддали тортурам двох екс-зеків, які відмовилися шпигувати на “ЛНР”

На Луганщині бойовики піддали тортурам двох чоловіків, які були звільнені після відсидки на окупованій території, коли ті відмовилися шпигувати на користь “ЛНР”.

Про це в суботу, 6 квітня, заявив прес-центр Об єднаних сил.

Зазначається, що співробітники Служби безпеки України, залучені до ООВ, отримали інформацію про “чергові спроби вербування наших співвітчизників “спецслужбами” терористичної організації “ЛНР””.

“Цього разу СБУ встановила, що представники збройних формувань Російської Федерації намагалися втягнути у злочину діяльність на користь ворога двох колішніх в’язнів,які, звільнившись після відбуття покарання на окупованій території, намагалися перетнути лінію розмежування, щоб повернутися додому.

Однак у пункті пропуску чоловіків затримали представники так званого «МГБ ЛНР». Одного з них після відмови збирати для бойовиків інформацію щодо дислокації й переміщення військових підрозділів Об’єднання єднаних сил, вони віддали «на перевиховання» «козакам». Члени “казачого” НЗФ піддали бранця жорстоким тортурам, і, зрештою, відпустили із забороною повертатися”, – розповіли в ОС. “Інший колишній в’їхав язень тричі намагався перетнути лінію розмежування і зміг виїхати з окупованої території лише з четвертого разу, після побиття у катівні «МГБ».

Прибувші на підконтрольну уряду України територію Луганської області, чоловіки відразу надали українським правоохоронцям свідчення щодо обставин свого вербування”, – зазначили в прес-центрі.