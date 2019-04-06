У Берліні проходить акція проти подорожчання оренди житла

У суботу, 6 квітня, у Берліні проходить акція протесту проти регулярно підвищується плати за оренду житла і його нестачі.

Протестувальники, яких налічується приблизно шість тисяч вийшли на вулиці з плакатами «Мати будинок — основне право».

Організатори заходу почали збір підписів щодо референдуму про експропріації житлових компаній. Вимога — компанії з більш ніж 3000 житлами повинні бути передані державі.

Якщо ініціатива виявиться успішною, вважають активісти, то влади німецької столиці будуть змушені придбати ці квартири.

Відзначається, що протягом декількох років зростає різниця у вартості між приватними і державними будинками. Якщо в 2013 році приватне житло коштувало приблизно на 0,70 євро (0,80 долара) за квадратний метр дорожче, ніж державне, то в 2017 році воно було вже дорожче на 1,30 євро.

Сенат Берліна вже оголосив «ціну питання» — більш ніж 30 мільярдів євро.

За останній року середні ціни на оренду будинків виросли в Берліні на 3,6 відсотка. Орендарі, які вже працюють на ринку, платили в середньому 6,70 євро за базову оренду без оплати ЖКГ. Нові орендарі повинні були платити 9,08 євро.

Очікується, що аналогічні акції пройдуть у Мюнхені, Кельні, Лейпцигу та Франкфурті. Крім того, передбачено проведення подібних заходів в Парижі, Барселоні і Лісабоні.