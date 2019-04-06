В Україні за період незалежності побудували близько 4 тисяч храмів

В Україні після здобуття нею незалежності побудували близько 4 тисяч православних храмів.

На цьому заявив Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній під час освячення у Житомирі накупольних хрестів кафедрального храму святого рівноапостольного князя Володимира.

«Протягом незалежності Української держави збудовано близько 4 тисяч православних храмів. Якщо заглибитися в історію, то в жодній країні впродовж такого короткого часу не було збудовано настільки великої кількості православних храмів», — зауважив владика.

Читайте також: У Житомирі митрополит Епіфаній освятивши накупольні хрести кафедрального храму

Він додав, що нині по всій Україні будуються й освячуються храми.

«Зараз сотні храмів нашої єдиної помісної української Православної церкви перебувають у стані побудови, і щороку ми звершуємо десятки освячень новозбудованих храмів. Це свідчить про те, що наш народ є високо релігійним», — підкреслив митрополит Епіфаній.