ЄС і Китай не погодили декларацію саміту

ЄС прагне побудувати “точки конвергенції” з Китаєм.

Відмова Китаю надати Євросоюзу тверді зобов’язаннями щодо доступу до своїх ринків перешкоджає обом сторонам погодитиспильну заяву для саміту.

Лідери ЄС у вівторок проведуть переговори в Брюсселі з китайським прем’єр-міністром Ле Кэцяном, але все більш імовірно, що спільної декларації за підсумками зустрічі не буде.

Відсутність такого документа завдасть удару надіям, що зустріч може дати прорив у складних відносинах Європи з Китаєм

ЄС прагне побудувати “точки конвергенції” з Китаєм, своїм другим найбільшим торговим партнером, але має глибокі застереження щодо протекціонізму, торгової практики та прав людини в Пекіні.

За даними агентства, президент Європейської ради Дональд Туск сказав державам-членам, що вони повинні відхилити заяви на вищому рівні, “враховуючи, що Китай не виконав ключові очікування і вимоги ЄС, включаючи забезпечення доступу до ринків і рівні умови для європейських компаній, що працюють в Китаї”.

Співрозмовник поскаржився на “відсутність китайської прихильності” до серйозної реформи СОТ, яка буде включати промислові субсидії.