«Я не хочу, щоб вас били»: за дивним репліки Зеленського на адресу журналістів розгорається скандал

У штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського заявили про необхідність проведення медекспертизи перед дебатами.

5 квітня президент України Петро Порошенко в прямому ефірі в лабораторії НСК «Олімпійський» здав аналізи крові з вен двох рук, а потім відправився здавати інші аналізи. За словами глави держави, він би вніс зміни в законодавство про вибори президента, які б зробили проходження тесту на відсутність алкогольної і наркотичної залежності обов’язковими, так як це питання національної безпеки.

У свою чергу кандидат на пост президента Володимир Зеленський відправився здавати аналізи в приватну клініку, заявивши, що на «Олімпійському» немає лабораторії. Після здачі аналізів Зеленський на кілька хвилин вийшов до журналістів, які почали задавати йому безліч питань, від відповідей на які кандидат фактично ухилявся. Він докладно розповів, які аналізи здавав, скільки крові з нього викачали і коли будуть готові результати. Потім кандидат заявив, що вся необхідна інформація буде в наступних відеозверненнях, і з допомогою охорони почав пробиватися до машини. Журналісти продовжували вигукувати питання, і Зеленський, мабуть жартома, сказав: «Я не хочу, щоб вас били».

Ця фраза викликала обурення у журналістському середовищі. Тетяна Шустрова, журналістка Expresso TV, прокоментувала її на своїй сторінці в Facebook.

Також з’явилося відео з місця інциденту.