«Дуже поганий»: екс-футболіст «Динамо» помирає в Малайзії

Колишній футболіст київського «Динамо» та харківського «Металіста» Борис Деркач, який останнім часом жив в трущобах Куала-Лумпура (Малайзія), зараз знаходиться у важкому стані в місцевій лікарні.

Як повідомляють ЗМІ, посилаючись на посольство України в Малайзії, 23 березня 2019 року поліцейський патруль виявив на одній з вулиць Куала-Лумпура Деркача в несвідомому стані. Представники правопорядку доставили його в госпіталь, де лікарі надали всю необхідну допомогу. Поліцейські зв’язалися з українським посольством, і для з’ясування обставин в лікарню поїхала Тетяна Загребельна.

«Дуже важко було впізнати у виснаженому чоловікові Бориса Деркача. Але я бачила його раніше, коли він приходив у посольство. Тоді це був високий і накачаний чоловік, а тепер від нього залишилася ледве половина. За великим рахунком, я змогла ідентифікувати Бориса лише татуювань на тілі, які бачила при першій зустрічі, а також на фото. Деркач перебуває у важкому стані — як фізичному, так і психологічному. Насилу розмовляє, і сам зізнається, що у нього щось не в порядку з головою», — розповіла вона.

Зараз Деркачу у разі несплати штрафу (близько $2,5 тисяч) за порушення правил перебування в Малайзії загрожує суд і тюремне ув’язнення терміном від двох до чотирьох місяців.

«Боюся, що якщо це станеться, то Борис просто помре в ув’язненні. Він дуже поганий. І якщо Деркач, не дай Боже, помре у в’язниці, то тоді вже доведеться вирішувати питання з його рідними або близькими про транспортування тіла або урни з прахом для поховання на батьківщині», — вважає Загребельна.

Зараз посольство розшукує рідних екс-футболіста або людей, які можуть сплатити штраф і його переліт в Україну.

В окремих випадках це питання можна було б вирішити за рахунок держави. Наприклад, якщо український громадянин за кордоном піддався пограбування або розбійний напад, постраждав внаслідок стихійного лиха і тому подібних НП. Але Деркач — це зовсім інший випадок. Він запевняє, що документи і гроші у нього були вкрадені, але ніяких підтверджуючих документів (наприклад, заяви в поліцію) цього немає.