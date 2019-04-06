Порошенко визнав помилки і «токсичність» деяких чиновників

Президент Петро Порошенко в суботу зустрівся з представниками громадських організацій. Про це у Facebook написала директор Центру протидії корупції Дар’я Каленюк.

На зустрічі 15-20 учасників.

Президент Петро Порошенко визнав помилку з кадрами

«Це був реальний діалог, який тривав більше двох годин», — розповіла антикорупціонер.

За її словами Порошенка «визнав, що припустився 2 основні помилки за останні роки — кадри і комунікації».

Президент підтримав необхідність перезавантажити НАБУ і САП.

«СБУ. Порошенко за позбавлення функцій економіки цього органу. У той же час, функцій економічних розслідувань повинні позбудеться та інші правоохоронні органи, зокрема поліція. Шлях до цього — нова служба фінансових розслідувань/нацбюро фінансових розслідувань.

Обговорювали також кадрові питання щодо Семочко і Демчины. Президент розуміє токсичність цих людей на їх посадах. Я сподіваюся, що вони полетять з посад найближчим часом. Ну хоча б хтось один з них ще до виборів», — розповіла Каленюк.

Порошенко заявив, що підтримує директора НАБУ Артема Ситника, хоча є зауваження по роботі органу.

Антикорупційні судді будуть призначені президентом в найближчі кілька днів.

«Звільнення Гордєєва і Рищука — це вимога ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» озвучили кілька учасників зустрічі. Відповідь Порошенко: сьогодні після розмови з президентом Гордєєв підписав заяву на звільнення. Офіційно він буде звільнений з посади керівника ОДА через 7-8 днів», — розповіла активіст.

«Мої роздуми: яким би корисним такий діалог був і для президента Порошенко, і для громадських активістів, і для всієї України, якщо б він відбувся вчасно. У той же час, я високо ціную і поважаю визнання президентом своїх помилок. Це сильний крок. Помилки можна виправити конкретними діями, деякими вже в найближчі дні. Адже довіра власне і вибудовується діями — з цим ми погодилися з президентом», — резюмувала Каленюк.