Фрэнды, потрібна підтримка! Порошенко перейшов до тактики «листів щастя»

Президент України Петро Порошенко записав чергове відеозвернення, але тепер вже не до українців, а до якихось «фрэндам». У своєму зверненні Гарант, м’яко кажучи, лукавить, кажучи, що Україна стоїть перед вибором вектора шляху в Європу (куди нібито веде він), або в Росію (куди, як він натякає, поведе Зеленський).

І цю неправду Порошенко пропонує поширювати по тактиці «листів щастя» — тобто, як зазначає Гарант, «ваша підтримка важлива саме зараз, реєструйся сам і відійшли лінк п’яти своїм друзям».

До речі, судячи за даними «Возів», у Порошенка в «фрэндах» (що б він не мав на увазі під цим словом) 40 тисяч користувачів. Забагато, звичайно, але це на порядок менше, ніж в аналогічному каналі Зе команди.