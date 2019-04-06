Зв’язку з Коломойським і переговори з Путіним: Зеленський зробив відверте зізнання

Кандидат в президенти Володимир Зеленський заявив, що не збирається «здавати» Україну чолі Росії Володимиру Путіну, а також підкреслив, що у нього немає ніяких зобов’язання перед українським олігархом Ігорем Коломойським.

Про це розповів лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко, який особисто зустрівся з шоуменом. Він уточнив, що це було зроблено «не для власного працевлаштування», «а щоб відчути і зрозуміти людину, яка має реальний шанс стати главою держави».

«Чи готовий він [Зеленський] до посади президента? Ні, не готовий, але відповідальність усвідомлює, готовий докладати зусилля і декларує намір спиратися на професіоналів», – написав Гриценко.

Також Зеленський заявив, що не буде терпіти корупцію і мародерство на посаді президента, як і «здавати Україну Путіну, відмовлятися від курсу на вступ до НАТО і ЄС, або принижувати українську мову».

Зеленський запевнив, що не має ніяких домовленостей з кимось із нинішніх високопоставлених чиновників або політиків про збереження їх на посадах або про місце в його команді.

При цьому він сказав, що поки не визначився з п’ятіркою кадрових призначень в СБУ, ГПУ, НБУ, МО і МЗС.

Зеленський підтвердив, що піде на публічні дебати з Петром Порошенком і серйозно до них готується.