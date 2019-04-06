На туристичній базі на Луганщині виявили склад з крупнокаліберними снарядами

Контррозвідка Служби безпеки України виявила склад з артилерійськими снарядами на території непрацюючого кемпінгу туристичної бази на Луганщині.

Як повідомили в штабі операції Об’єднання єднаних сил, схованку виявили в селі Денежникове Новоайдарського району.

«Встановленим порядком вилучено 164 артилерійські снаряди калібру 152 мм (з них сім — з підривачами) та підривники до них у кількості 252 шт. На даний час спільно з Державною службою з питань надзвичайних ситуацій України вирішується питання щодо місця та часу знищення непридатних до подальшого використання боєприпасів», — йдеться у повідомленні.