Повінь – зміна системи

Menu
Close

У хід пішли «ядерні удари», — журналіст Бігус опублікував сьогоднішній знімок Семочко в Адміністрації президента

06.04.2019

Сьогодні Сергія Семочко сфотографували в Адміністрації президента.

Відповідне фото виклав на своїй facebook-сторінці журналіст Денис Бігус.

«Годину-дві тому Семочко сфотографували в АП. Якщо у нього в течці заяву за власним, то в хід пішла вже не просто важка передвиборна артилерія, а прям ядерні удари», — прокоментував журналіст.


Нагадаємо, після розслідування проекту «Наші гроші» стало відомо, що сім’я заступник голови зовнішньої розвідки України Семочко володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступник голови зовнішньої розвідки України Семочко мають російське громадянство. Разом з тим, за даними ЗМІ,понад 200 осіб померли через втручання екс-керівника економічної контррозвідки СБУ Семочко на закупівлю ліків для діалізу.

Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження відносно першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Семочко.

Читайте також:   Члени ЦВК отримали зарплату більше, ніж Порошенко
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *