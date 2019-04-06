У хід пішли «ядерні удари», — журналіст Бігус опублікував сьогоднішній знімок Семочко в Адміністрації президента

Сьогодні Сергія Семочко сфотографували в Адміністрації президента.

Відповідне фото виклав на своїй facebook-сторінці журналіст Денис Бігус.

«Годину-дві тому Семочко сфотографували в АП. Якщо у нього в течці заяву за власним, то в хід пішла вже не просто важка передвиборна артилерія, а прям ядерні удари», — прокоментував журналіст.





Нагадаємо, після розслідування проекту «Наші гроші» стало відомо, що сім’я заступник голови зовнішньої розвідки України Семочко володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступник голови зовнішньої розвідки України Семочко мають російське громадянство. Разом з тим, за даними ЗМІ,понад 200 осіб померли через втручання екс-керівника економічної контррозвідки СБУ Семочко на закупівлю ліків для діалізу.

Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження відносно першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Семочко.