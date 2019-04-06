Зіткнення з поліцією і затримання: У Франції знову протестують «жовті жилети»

У Франції 6 квітня проходить чергова хвиля протестів «жовтих жилетів». Про це повідомляє BFM TV.

Відзначається, що протестувальники підпалили будівельну машину, відбулися зіткнення з поліцією. Щоб розігнати протестувальників, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Також повідомляється про 21 затриманого.

Відзначимо, «жовті жилети» проводять акції протесту по суботах, починаючи з листопада 2018 року. Спочатку вони протестували проти зростання цін і податків, а згодом акція перетворилася у вираз невдоволення політикою уряду, який не прагне, на їхню думку, вирішувати матеріальні проблеми пересічних громадян.