Повінь – зміна системи

Menu
Close

Зіткнення з поліцією і затримання: У Франції знову протестують «жовті жилети»

06.04.2019

У Франції 6 квітня проходить чергова хвиля протестів «жовтих жилетів». Про це повідомляє BFM TV.

Відзначається, що протестувальники підпалили будівельну машину, відбулися зіткнення з поліцією. Щоб розігнати протестувальників, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Також повідомляється про 21 затриманого.

Відзначимо, «жовті жилети» проводять акції протесту по суботах, починаючи з листопада 2018 року. Спочатку вони протестували проти зростання цін і податків, а згодом акція перетворилася у вираз невдоволення політикою уряду, який не прагне, на їхню думку, вирішувати матеріальні проблеми пересічних громадян.

Читайте також:   Канада продовжила санкції проти Януковича і його соратників 15
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *