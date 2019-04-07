«Порятунок рядового» Порошенко: чому всі відхрестилися від президента-невдахи

Місцева бюрократія, мафія і бізнес вже відчули «запах поразки» Порошенко і постараються дистанціюватися від нього, а не допомагати.

Петро Порошенко відчайдушно шукає публічної підтримки українського суспільства, еліти і своїх політичних супротивників. Йому гостро потрібна, хоча б імітація підтримки його кандидатури у другому турі президентських виборів. Але навіть Ігор Смешко, Юрій Бойко та Олег Ляшко відкрито відмовилися його підтримувати, не кажучи вже про більш дрібних кандидатів. Віктор Медведчук і Рінат Ахметов також зайняли вичікувальну позицію, згубну для політичних планів «порятунку рядового» Порошенко.

Армія порохоботов, як і раніше виливає жовч і ненависть на всіх, хто не вірить у чесну перемогу Порошенка і годується тільки чутками з Банкової про секретному «диво-зброю», яке в останній момент допоможе уникнути принизливої поразки. Бо одна справа програти «політичного важкоатлету» Тимошенко, і зовсім інша справа програти «зеленому», недосвідченому і аморфному Зеленському.

Є ще слабка надія на співака Вакарчука, але той готовий побічно підтримати Порошенка, але за принципом – тепер голосуй серцем і розумом, і «по-приколу» теж, як у першому турі. І ті численні, безликі технічні кандидати у президенти, яким Банкова наситила виборчий список, типу Юрій Тимошенко, швидше підтвердять репутацію Порошенка, як нечесного і брудного політичного гравця, ніж допоможуть підняти його рейтинг у другому турі.

А це означає, що фальсифікація і підкуп виборця у другому турі на користь Порошенка буде проходити дуже туго. Місцева бюрократія, мафія і бізнес вже відчули «запах поразки» Порошенко і постараються дистанціюватися від нього, а не допомагати. Я вже не кажу про силу політичної помсти з боку Тимошенко, яка справедливо впевнена, що саме Порошенко, через підкуп і фальсифікації, вкрав у неї перемогу на виборах.

А головне — всі реальні кандидати в президенти, хто не пройшов у другий тур вже думають про участь у парламентських виборах, як конвертувати, отримані результати на цих виборах, в успішну парламентську фракцію.

Тому навіщо їм ризикувати підтримкою невдалого і скандального Порошенка, у якого вже немає реальних політичних аргументів і козирів, і якому все одно не можна вірити.