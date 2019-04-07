Під Києвом горіла “Нова пошта”

В смт Калинівка Васильківського району Київської області у 14:04 в одноповерховій окремо розташованій складському приміщенні “Нова пошта” виникла пожежа на площі 450 кв. м.

Про це повідомляється на сайті Держнс.

Загрози розповсюдження пожежі немає. Попередньо жертв та постраждалих немає. Пожежу локалізовано на площі 350 м. кв. у 15:25, 16:17 ліквідовано. До гасіння залучено 17 осіб. о/с і 5 од. техніки Держнс.

У “Новій пошті” повідомили, що частина посилок і вантажів вдалося врятувати, всі пошкоджені посилки компенсують. Про це повідомила прес-служба компанії. У Калинівці сталося загоряння поруч з відділенням Нова Пошта.

Вогонь перекинувся на відділення. Частина посилок і вантажів вдалося врятувати. Більш детальна інформація про стан відправлень буде пізніше. Ми компенсуємо всі посилки, які постраждали. Дякую за розуміння”, – йдеться в повідомленні.