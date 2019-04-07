Спритники крали нафту з трубопроводу в Сумській області

Поліція вилучила інструмент для врізання і автомобіль з нафтопродуктами. У Сумській області в районі села Кашпуры Роменського району правоохоронці затримали автомобіль “КамАЗ” з викраденої нафти, а також вилучили інструменти для несанкціонованої врізки в нафтопровід.

Про це повідомляє прес-центр Нацполиции.

Повідомляється, що співробітники Роменського відділу поліції отримали оперативну інформацію про несанкціоновану врізку в нафтопровід на території району.

“У ході проведення оперативних заходів, вночі 6 квітня, поліцейські затримали трьох осіб. Зловмисники переганяли нафтопродукти в спеціально обладнаний для цього автомобіль “КамАЗ”, – розповіли правоохоронці. Під час огляду транспортного засобу під тентом поліцейські виявили ємність об’ємом 20 кубічних метрів, яка була на третину заповнена нафтопродуктами.

Також до ємності був приєднаний шланг з краном, який йшов від нафтопроводу. В даний час правоохоронці проводять слідчо-оперативні дії та вживають заходів для встановлення причетних до злочину осіб.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене ч. 2 ст. 15, 2 ч.. ст. 185 (“Закінчений замах на вчинення крадіжки, вчинене за попередньою змовою групою осіб”) КК України.