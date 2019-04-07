Здати корупціонерів західним силовикам: Команда Зеленського представила антикорупційну систему

Команда Володимира Зеленського запропонувала нову антикорупційну систему. Про це йдеться в Telegram-каналі штабу.

У штабі наголосили, що «винаходити велосипед не треба — вся справа у відсутності політичної волі, якої ніколи не було.

«Помилково сподіватися, що наскрізь корумпована державна система буде мати бажання позбавити себе харчової бази. Для старих політиків корупція — це теж, що вода для риби. Стара «політична еліта» проти корупції — це теж, що і бджоли проти меду», — йдеться в повідомленні.

Так, нова антикорупційна система повинна: забезпечити реальну незалежність всього ланцюжка відповідних органів; скасувати недоторканність; забезпечити чесне і справедливе суддівство за допомогою міжнародного Вищого економічного суду.

Також вона передбачає зміну функцій силових структур; максимальну декриміналізацію економіки; збільшення покарання для корупціонерів.

Команді Зеленського хоче перенести «держава в смартфон» через реалізацію максимальної кількості послуг бізнесу в електронний вигляд; максимально залучити громадян до викриття корупції через винагороди.

Крім того, планується звернення до західних правоохоронців, щоб вони почали розслідування проти українських корупціонерів.