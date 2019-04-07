Стало відомо, коли ЦВК оголосить про закінчення першого туру виборів

ЦВК прийняла всі уточнені протоколи. Центральна виборча комісія завершила прийом протоколів окружних виборчих комісій з позначкою “уточнений” про підсумки голосування на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року, повідомила прес-служба ЦВК.
“Комісія завершила прийом протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 з поміткою “Уточнений”, – зазначили в ЦВК.
7 квітня о 12:00 відбудеться засідання ЦВК, на якому Комісія планує встановити офіційні результати першого туру виборів президента України, які відбулися 31 березня.
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