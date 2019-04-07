Курт Волкер розвернувся на 180 градусів і сказав українцям голосувати за Порошенка

Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер виступив із заявою, що українцям у другому турі виборів президента країни варто проголосувати за чинного главу держави Петра Порошенка.

Зазначимо, що це прямо суперечить його недавньої заяви, у якому він заявив, що США не підтримують жодного окремого кандидата і будуть співпрацювати з будь-яким переможцем виборів.

В ефірі PBS Курт Волкер пояснив це тим, що Росія, незалежно від результату виборів, все одно продовжить тестувати в Україні способи і методи ведення гібридної війни.

«Хочуть вони когось, хто просто виступає проти системи, обіцяючи широку реформу? Або ж вони хочуть того, хто, можливо, і розчарував їх в якійсь мірі, але провів набагато більше реформ, ніж хто-небудь інший в Україні за останні 20 років, і протистояв Путіну? — заявив Курт Волкер.

На уточнююче питання, чи говорить він про чинного президента України Петра Порошенка, Волкер відповів ствердно.