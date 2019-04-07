У Києві в американців вкрали дорогу іномарку

Вчора, 5 квітня, на бульварі Лесі Українки у Печерському районі столиці, недалеко від Цвк викрали розкішний люксовий позашляховик.

Як повідомляють ЗМІ, викрадений автомобіль Lexus GX (2015 року випуску) належав громадянину США, який періодично приїжджає в Київ. На авто був встановлений крутий номер штату Аризона – Baron 77.

У відкритих джерелах в інтернеті по пошуковому запиту можна знайти точно такий же автомобіль і з таким же номером, знятий, судячи по даті фото, 3 березня цього року біля “свічки” на бульварі Лесі Українки поряд з автосалоном “Bentley”. Саме з цього двору модний Lexus GX і викрали. За словами оперативників такі люксові машини викрадають “профі” виключно на замовлення. І можливо, що сам факт того, що машина засвітилася в інтернеті за місяць до викрадення і зіграв злий жарт з власником з США. Поліція завела кримінальну виробництво за статтею

“Незаконне заволодіння автотранспортом”, однак викрадений автомобіль поки не знайдений. Перевіряється також версія інсценування викрадення з метою отримання страховки в США.

Такими оборудками часто “грішать” іноземці, діючи у змові з корумпованими правоохоронцями. За “малу мзду” вони одержують підтвердження, що заведено кримінальну справу за викрадення і везуть потім ці документи в страхову. А машину тихенько продають з допомогою спільників, отримуючи подвійний навар – і страхову виплату і гроші від продажу авто.