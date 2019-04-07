«Можна назвати як завгодно»: озвучена позиція Зеленського по Криму і Донбасу

Спікер штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков озвучив позицію політика щодо окупованих Росією територій України.

«Позиція Зеленського, що у нас відбувається: у нас окупований Крим, аннексированный Крим, як завгодно це можна назвати, і у нас відбувається гібридна війна з Російською Федерацією на сході країни», – сказав Разумков в ефірі «Радіо НВ».

«Я думаю, що у жодного кандидата іншій позиції, в принципі, бути не може», – додав він.

Політтехнолог також зазначив, що на даний момент протистояти військовій агресії Російської Федерації у військовому плані буде важко. За його словами, Нормандський формат повинен розширюватися.

«Це ядерна держава, яка далеко не завжди піддається логіці і здоровому глузду, і веде агресивну війну не тільки у нас, але і в багатьох інших країнах світу. Або пряму, або інформаційну. Тому доведеться піти по дипломатичному шляху», – сказав Разумков.