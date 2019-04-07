Microsoft повністю переробить Windows 10: може призвести до «смерті» звичайних комп’ютерів

Microsoft розробляє технологію, яка позбавить користувачів від громіздких настільних комп’ютерів.

Софтверному гігантові вдалося домогтися певних успіхів у цьому напрямку. Про це пише Сегодня.

Бета-версії Windows Virtual Desktop, як очікується, може призвести до «смерті» звичайних комп’ютерів.

Нова розробка Microsoft є певною відповіддю Google з її гнучкою і простий Chrome OS, в якій є лише браузер і веб-додатки. Але софтверна корпорація пішла ще далі – її Windows Virtual Desktop працює за іншим принципом. Система віртуалізує Windows 7 і 10, Office 365 і інші програми, для цього використовується фірмова хмарна система Azure. Користувачеві залишається тільки отримувати доступ до «хмарних» десктопам через браузер або додаток зразок RDP.

У разі успішної реалізації, в майбутньому користувачам не доведеться платити великі гроші за настільні комп’ютери з величезною обчислювальною потужністю, а просто володіти скромним ноутбуком або планшетом, який буде віддалено підключати користувачів до класичного робочого столу.

Не виключено, що в майбутньому компанія буде просувати аналог і для звичайних користувачів. Зараз же компанія працює виключно на бізнес і великі підприємства. Для користувачів неважливо, як працює комп’ютер або ОС, головне, щоб програми функціонували.

Очікується, що вже до 2025 року настільна ОС Windows зживе себе і буде замінена. Безумовно, залишаться ентузіасти, які будуть використовувати Linux, але подібним ризикнуть зайнятися тільки деякі. Те ж саме ймовірно станеться і з macOS.

Нагадаємо, що експерт з кібербезпеки Microsoft заявив, що компанія не підтримує Internet Explorer з 2015 року і він є легкою мішенню для хакерів. Зараз офіційним браузером компанії є Microsoft Edge.

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Технології

Раніше ОС Chrome встановила незвичайну захист від хакерів. Тепер флешки та інші пристрої не зможуть підключитися без дозволу власника ноутбука через нововведення, як було раніше.

Тепер зловмисники не зможуть встановити шкідливе ПЗ іншого користувача за допомогою флешки або зовнішнього жорсткого диска, адже порти для синхронізації відключені. Судячи з усього, такі діяння досить популярні, раз Google хотіла вберегти користувачів від злому.

Нагадаємо, що iCloud з’явиться на платформі Microsoft Store.

Раніше Hyser повідомив, що Instagram і Facebook перестануть підтримувати Windows.

Також Hyser писав, що Microsoft зробила революційний прорив.