Експерти пояснили, як зберегти енергію протягом усього робочого дня

Фахівці розповіли, як менше втомлюватися під час робочого дня.

Як передає портал Новини.Ю, потрібно зробити своє робоче місце максимально комфортним. Крім цього, фахівці радять сидіти так, щоб було зручно. Але при цьому слід уникати сутулості.

Зазначимо, що перевантаження м’язів спини і шиї негативно позначається на загальному стані, з-за цього падає настрій і це провокує втому під час робочого дня.

Нагадаємо, медики розповіли, що робити при болю в сідничому нерві.

Це один з найбільших нервів тіла, який виходить під нижнім краєм великого сідничного м’яза по задній поверхні стегна і доходить до пальців але, передає Newsoboz. Він викликає страшний біль і може ускладнювати рух, а також легко може запалитися.

Для виправлення ситуації медики рекомендує кілька вправ, проте їх потрібно робити тільки після консультації з лікарем.

Вправа 1

Постеліть килимок на рівну поверхню і лягайте на спину. Також зігніть ноги і потягніть їх до себе, зігнуті в колінах. При відчутті напруги залишіться в цьому положенні близько півхвилини. Після цього відпочиньте і зробіть ще пару підходів.

Вправа 2

Так само, як в попередній вправі, ляжте на підлогу, але тепер витягніть одну ногу зігніть іншу. Також потягніть коліно до грудей. При відчутті тиску, протримаєтеся півхвилини. Після цього відпочиньте і зробіть два підходи.

Нагадаємо, група американських психологів з Університету штату Айова розповіла спосіб моментально поліпшити собі настрій.

Причому зробити це дуже швидко.

Так, фахівці розділили 496 студентів на три групи, які повинні були протягом 12 хвилин гуляти і думати на певні теми.

Випробовувані з першої групи бажали добра кожному зустрічному. Студенти з другої групи представляли, які спільні почуття вони відчували з іншими людьми.

Учасники третьої групи дивилися на оточуючих з долею презирства, думаючи про свою перевагу. Четвертій групі дісталося завдання по оцінці зовнішнього вигляду людей.

З’ясувалося, що настрій двох останніх груп залишався на тому ж рівні, що і було раніше, а в деяких випадках навіть погіршився, крім того, підвищувався рівень тривожності. А перші дві групи, навпаки, показали більш високі рівні щастя і задоволеності.

Нагадаємо, що ряд хвороб може спровокувати нелюбима робота.

Як повідомляв Hyser, регулярна інтимне життя покращує здоров’я.

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