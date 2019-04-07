Volkswagen заявив про новий рекорд продажів: що відомо

Прес-служба Volkswagen заявила про випуск 30-мільйонного Passat у Емден, що є новим світовим рекордом в сегменті седанів.

Passat став найбільш продаваною моделлю середнього класу. Про колосальний успіх цієї моделі у покупців свідчать цифри, які наводить Volkswagen. Passat випускається вже 46 років – з 1973 року, він представлений більш ніж на 100 ринках, випускається на 10 заводах, розташованих на трьох континентах, інформує портал avtodream.org.

Технології, що використовуються в автомобілі, постійно удосконалюються. Наприклад, завдяки технології Travel Assist Passat стане першим автомобілем виробника, здатним частково використовувати технології автопилотирования на швидкості від 0 до 210 км/ч.

Passat став найбільш продаваною моделлю середнього класу

Удосконалюється і двигун автомобіля, підганяли під норми екологічних стандартів.

Раніше повідомлялося, що Touareg 2019 ризикує стати останнім. У компанії заявили, що в рамках стратегічного переходу на електротягу Volkswagen планує відмовитися від дизельних двигунів V8.

«VW Touareg може впоратися з будь-яким конкурентом з будь-якої точки світу. Забезпечити його 8-циліндровим мотором було особливою честю для нас, і я вважаю, що такий Touraeg стане привабливим для колекціонерів з самого першого дня», — заявив в інтерв’ю журналістам один з топ-менеджерів німецького концерну, директор VW з продажу Юрген Штакманн.

Touareg 2019 року, швидше за все, стане останньою моделлю Volkswagen c дизельним двигуном такого розміру

За його словами, саме ця модифікація Touareg 2019 року, швидше за все, стане останньою моделлю Volkswagen c дизельним двигуном такого розміру.

Подібне рішення пов’язують з т. зв. «дизельгейтом», який стався ще в 2015 році. Виявилося, що автовиробник в десятки разів занижував дані про кількість шкідливих викидів в атмосферу.

Шахрайство тривало роками: Volkswagen продав по всьому світу 11 мільйонів дизельних машин з програмним забезпеченням, яке підробляло обсяги емісій.

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Технології

Таке встановлено на авто з дизельними двигунами TDI, виробленими в 2008-2015 рр. зокрема, на моделях Golf (6-е покоління), Passat (7-е покоління), Tiguan, Jetta, Beetle і Audi A3.

Резонансний скандал призвів до того, що багато брендів, які входять у концерн Volkswagen, почали активно згортати виробництво і продаж машин з дизельними двигунами. Втім, сам VW до цього моменту в цьому процесі не брав.

Нагадаємо, що Volkswagen розкрив дизайн нового баггі.

Раніше Hyser повідомляв, що опубліковані фото нового VW Passat 2020.

Також Hyser писав, що Volkswagen представив свій новий седан.