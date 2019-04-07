В Україні відновлять обов’язковий техогляд: названі головні зміни

З 1 травня в Україні істотно посилять правила технічного огляду.

Зміни анонсували в Міністерстві внутрішніх справ, передає Обозреватель.

Новації торкнуться тільки вантажно – і пасажироперевізників, проте в 2020 році МВС планує поширити обов’язкову процедуру на всіх учасників дорожнього руху, що встановлює відповідний законопроект.

Зазначається, що буде розширено перелік обов’язкових полів, які заповнюють за результатами техогляду.

Також в 2019 можуть змінити правила отримання та заміни водійських прав. Приміром, категорії «А» двоколісного транспорту планують розділити на чотири підкатегорії в залежності від потужності. Документи доведеться отримувати і тим, хто водить електробайк.

Це викликано тим, що подібними засобами пересування користуються навіть підлітки, які часто не знають правил дорожнього руху.

Термін дії прав планують скоротити до 15 років. Для водіїв вантажівок він може скласти 5 років.

Нагадаємо, нові штрафи для «евроблях» виявилися реальніше ніж здавалося.

Згідно з новими нормами закону штрафуватимуть всіх. Про «тотальний» штрафування попередила державна фіскальна служба. Навіть якщо ваша машина нікуди не їздить і стоїть в гаражі, але є нерозмитненою вам все одно накладається штраф.

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Поголовні штрафи будуть застосовуватися починаючи з 23 травня 2019 року. Якщо автомобіль перевищив термін перебування в країні на 10 діб і не перевищує 20 то штраф становитиме 17 000 гривень.

Якщо такий автомобіль знаходиться на території країни більше 20 днів доведеться віддати вже 85 000 гривень. Якщо перевищить ліміт в 30 днів, крім штрафу в 170 000 гривень, за рішенням суду у вас заберуть транспортний засіб.

Відслідковувати та штрафувати машини правоохоронці будуть по базі і не важливо вас зупинили на дорозі чи ні – штраф доведеться платити. У зв’язку з такими заходами від українського уряду ажіотаж на «евробляхи» потроху сходить нанівець. Черг на митниці, а також шаленого попиту на послуги всіляких брокерів «за розмитнення» вже немає.

Згідно з новим офіційним змін у документах поліції, копи починаючи з літа зможуть зупиняти «евробляхи» для огляду.

Мешканці України вже знайшли ще один хитрий спосіб вигідно ввозити в країну автомобілі з-за кордону. Так, до проблеми «евроблях» в Україні в недалекому майбутньому може додатися ще і проблема «азиаблях». Дорогий Infiniti з номерним знаком Кувейту розтинає по вулицях міста Дніпра.

Раніше повідомлялося, що в Україні змінилися правила розмитнення «евроблях». Тепер при розмитненні авто на єврономерах будуть вимагати техпаспорт замість екологічного сертифіката. закон про «евробляхах» спровокував величезні черги на кордоні. За повідомленням очевидців, пропуск авто і рейсових автобусів через україно-польський кордон утруднений

На даний момент українці вже заплатили за розмитнення близько 5 мільярдів гривень. Всі ці гроші направили до Пенсійного фонду України. Вони, зокрема, пішли на березневе пенсійне забезпечення.

Нагадаємо, що Південця розповіла, що буде з власниками нерозмитнених «евроблях».

Раніше Hyser повідомив, що на «евробляхи» українців знайшовся свій «покупець».

Також Hyser писав, що «евробляхи» спровокували бум продажів б/у авто.