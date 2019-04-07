Лікарі назвали продукти, які допоможуть зміцнити імунітет: володіють величезною цінністю

Деякі продукти володіють більшою цінністю для організму, ніж інші. Справа в тому, скільки нутрієнтів в них міститься.

Як вважають вчені з Гарвадской медичної школи, є два найбільш корисних гарніру. Це цільнозерновий хліб і сочевиця, передає newsyou.info.

Цільнозерновий хліб повинен стати частим гостем на столі у всіх, хто намагається боротися із зайвою вагою і піклується про здоров’я, щоб замінити хліб з білого борошна та іншу випічку.

У цельнозерновом хлібі міститься багато вітамінів групи В і безліч інших нутрієнтів. Крім того, це прекрасний джерело клітковини і довгих вуглеводів. Як показали дослідження, люди, які регулярно їдять цільнозерновий хліб, але не їдять хліб з білої муки, набагато рідше страждають від діабету і гіпертонії.

Сочевиця є не тільки джерелом клітковини і довгих вуглеводів – в ній багато білка. Під час експерименту вчені нагодували одну групу здорових добровольців обідом з сочевицею, а другій групі дали на гарнір картоплю. Як показали аналізи, у тих, хто їв сочевицю, рівень цукру в крові після обіду був на 35% нижче.

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Раніше повідомлялося, що дієтологи назвали напої, з допомогою яких можна схуднути. Так, багато хто вважає, що схуднути можна тільки почавши правильно харчуватися, але є ще один секрет.

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Існують напої, які сприяють активне жиросжигание. Вони покращують обмін речовин, сприяють розщепленню жирових клітин, вгамовують відчуття голоду.

Але пам’ятайте — якщо заїдати їх пельменями, тортами, напівфабрикатами, та іншими «гидотою» — це не спрацює. Тому беріть на озброєння цю інформацію, запасайтеся терпінням і вирушайте в захоплюючу, складний, але приємний шлях до красивого і здорового тіла.

Люди, які п’ють воду, збільшують свій метаболізм приблизно на 24-30% протягом приблизно години після її споживання, а це означає, що люди, які сидять на дієті, можуть спалювати більше калорій.

Так, результати показали, що вживання 500 мл води за 30 хвилин до їжі буде стимулювати людей, що сидять на дієті, споживати менше калорій.

Дослідження за участю 48 дорослих людей середнього віку показало, що ті, хто пив воду, втратили на 44% більше ваги за 12-тижневий період, ніж ті, хто цього не робив. Крім цього, дослідження показали, що спрагу часто помилково приймають за голод, тому, випиваючи холодну воду, можна схуднути.

Нагадаємо, що Уляна Супрун назвала безпечну дозу цукру, яку перевищувати смертельно небезпечно.

Раніше Hyser повідомляв, що заважають схуднути 9 небезпечних звичок.

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