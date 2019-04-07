У Грузії з’явиться власний автовиробник: що відомо

Грузинська фірма Aigroup і китайська компанія Changan Automobile Group підписали меморандум.

Машини планується випускати під окремою маркою на агрегатах моделей Changan. Як повідомляє видання Media Business Georgia, перші свої автомобілі грузинська марка побудує на базі седана Changan Eado, передає avtoblog.ua.

У Китаї він пропонується з бензиновим двигуном 1.6 GDI DVVT потужністю 128 кінських сил, поєднаним з п’ятиступінчастою «механікою» або шестидіапазонним «автоматом» Aisin.

Пізніше в лінійці з’являться електрокари на базі Benni EV360 і CS55 EV. Перший оснащується 55-кіловатним електромотором (75 сил і 170 Нм) і акумулятором ємністю 48 кіловат-години.

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Без підзарядки Benni EV360 може проїжджати до 300 кілометрів по циклу NEDC. Кросовер Changan CS55 EV буде представлений в цьому році і про нього поки нічого не відомо.

В кінці минулого року з’явилася інформація, що шведський стартап Uniti Sweden AB планує збирати свою єдину модель — електрокар Uniti One — на заводі в Грузії. Меморандум про наміри був підписаний Uniti Sweden AB, державним «Партнерським фондом» і грузинської інвесткомпанією Silk Road Group.

Нагадаємо, що автолюбителі назвали старі автомобілі з надійними АКПП.

Автолюбителі склали список автомобілів з АКПП, які будуть відмінно і довго служити. Машини з АКПП користуються великим попитом на ринку старих автомобілів.

Придбати нову машину з автоматом може далеко не кожен бажаючий, тому найчастіше увагу автомобілістів падає на старі авто.

А от автомобілів з автоматичною коробкою передач було продано більше, ніж з механічною. Про це говорять статистичні дані з продажу автомобільного ринку України з січня по грудень 2018 року.

Єдине, на що потрібно звернути увагу, це технічний стан автоматичної коробки передач на старому авто.

До найнадійніших автомобілів, в яких встановлені якісні автомати, можна віднести: Chevrolet Lacetti, Chevrolet Aveo T250, Mitsubishi Lancer IX, Mazda 3 BK, Ford Focus II, Nissan Almera Classic і Hyundai Accent.

Вибираючи серед старих автомобілів зазначених марок, майбутні власники можуть бути впевнені, що при належному догляді і правильної експлуатації, коробки передач прослужать тривалий період, не зажадавши ремонтних робіт. При цьому досвідчені водії радять все ж перед покупкою перевіряти автомобілі на станції технічного огляду, а не вірити продавцям на слово.

Нагадаємо, зараз Україна очікує поставок нових бюджетних автомобілів.

Як повідомляв Hyser, в Україні ухвалили нові правила техогляду.

Також Hyser писав, які три б/у авто не варто купувати навіть під дулом пістолета.