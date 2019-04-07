Кращі зачіски Меган Маркл, які легко повторити вдома: кожна українка може бути герцогинею

Меган Маркл вибирає прості зачіски, тому у вас не складе ніяких труднощів повторити їх самостійно.

Меган Маркл вже встигли назвати однією з найстильніших представниць королівської сім’ї, і не дивно, чому, передає golos.ua.

Адже герцогиня Сассекская завжди з’являється на публіці в бездоганних образах, невід’ємною частиною яких є лаконічні, але ефектні зачіски.

Свої волосся Меган завжди залагоджує настільки просто, що це зовсім не складно повторити в домашніх умовах, без допомоги професіонала. Втім, ці зачіски завжди виглядають елегантно і стильно, тому радимо взяти їх на замітку.

Елегантний пучок

Мабуть, одна з найулюбленіших зачіскою Меган, адже найчастіше вона блищить на заходах з зібраними в пучок волоссям. Єдине — змінюється форма. Так, часом герцогині збирають волосся у високий пучок, часом роблять його низьким і злегка недбалим. Іноді залишають кілька локонів у особи, а іноді роблять пучок ідеально зібраним, щоб ніде не було видно зайвих пасм. Погодьтеся, зручна зачіска, яка підійде під будь-який образ, і яку так легко зробити самостійно!

Легкі локони

Ще одна зачіска, яку можна сміливо робити брухту. Достатньо мати при собі плойку або бігуді, крупно накрутити пасмо, злегка розтріпати їх, щоб волосся виглядали більш природно, і викласти, як вважаєте за потрібне. Всі! Ідеальна зачіска готова. І з нею можна сміливо з’являтися на святі, вечірках, званих вечерях або ж просто на прогулянці, на роботі або побаченні. Не дарма Меган Маркл так любить цю зачіску!

Хвіст — завжди відмінне рішення

Якщо часу на локони немає, а пучок не вийшов, радимо просто зібрати волосся в тугий хвіст. Так робить і дружина принца Гаррі. Чому хвіст? По-перше, ця зачіска підійде як під офіційний образ, так і під кежуал. По-друге, її простіше простого зробити самостійно.

Нагадаємо, Меган Маркл вже пригледіла вчителя музики для своєї майбутньої дитини.

Дружина принца Гаррі хоче, щоб її нащадка навчав грі на фортепіано сам Елтон Джон. Про це пишуть Факти.

Меган Маркл, готується вперше стати матір’ю вже в кінці квітня. Сім’я обрала вчителя музики для своєї майбутньої дитини. Ним виявився співак, композитор і піаніст, якого багато хто вважають королем британської поп-музики Елтон Джон.

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Як повідомляють ЗМІ, Меган вже звернулася до 72-річному серу Елтону, який збирається завершувати свою концертну діяльність, з відповідним проханням. І той погодився, заявивши, що із задоволенням візьметься за справу, коли дитина досить підросте.

Елтон Джон давно вважається своєю людиною в королівській родині. Він був близько дружив з покійною принцесою Діаною, а також знаходиться у дуже теплих стосунках з її синами Вільям і Гаррі, разом з якими він працює над благодійними проектами.

Нагадаємо, що співак виступав на вечірньому прийомі в день весілля Меган і Гаррі в травні минулого року. Він виконав для молодят і їх гостей чотири пісні — після того, як Гаррі жартома звернувся до присутніх: «Хто-небудь тут знає, як грати на піаніно?».

Помічник королеви Дікі Арбитер, від якого вона відмовилася, порадив їй відмовитися від замашок кінозірки і не займатися самодіяльністю. Дікі пропрацював на Її Величність цілих 12 років і знає всі тонкощі з життя королівської сім’ї.

Арбитер вважає, що колишня актриса повинна звикнути до того, що відіграє другорядну роль при принца Гаррі і королеві. Тепер вона на пурпурової килимовій доріжці монархії. «Тут є тільки одна зірка — королева», — сказав Дікі.

Також в Мережі показали новий особняк Меган Маркл і принца Гаррі перед переїздом до нього. Новий будинок під назвою Фрогмор-хаус розташований неподалік від жвавої аеропорту Хітроу, тому він потребує додаткового захисту від шуму. Відомо, що на облаштування нового житла молода пара витратила вже £3 млн, але будинок ще потребує додаткових роботах.

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Як повідомляв Hyser, принц Вільям захистив Гаррі і Меган Маркл в суперечці з Єлизаветою II.

Також Hyser писав, що в Мережі з’явилося унікальне фото Меган Маркл з випускного вечора.