Дієтологи назвали продукт, що допомагає нормалізувати тиск: у чому секрет

У натуральному йогурті є калій, вымывающий з організму зайву сіль.

Британські дієтологи з’ясували, який продукт допомагає нормалізувати артеріальний тиск. Таким продуктом виявився йогурт, пише портал sud.ua.

Справа в тому, що в ньому міститься калій, вымывающий з організму сіль, провокує підвищення артеріального тиску. Відомо також, що знежирений варіант продукту також не втрачає своїх властивостей.

У натуральному йогурті є калій, вымывающий з організму зайву сіль

Раніше повідомлялося, вживання квасолі позитивно впливає на тиск. У клінічній та народній медицині давно було відомо, що крім безперечних поживних якостей квасоля також володіє лікувальними властивостями.

При регулярному вживанні квасолі організм підтримує рівень холестерину на мінімальному рівні. Дослідження довели, що щоденне вживання 120 г квасолі протягом трьох тижнів покращує цей показник на 10%.

Квасоля на 15% міститься харчових волокон, які вимивають холестерин і його попередників з кишечника. Високий вміст у квасолі целюлозних волокон (20% від маси) робить її ефективним засобом у боротьбі із запорами

Квасоля ідеальна для вживання людьми з високим артеріальним тиском (гіпертонією), оскільки в ній міститься мало натрію і багато калію.

Квасоля ідеальна для вживання людьми з високим артеріальним тиском

Це бобове зміст більш 10,4 мг/100 г заліза, а це більше ніж у м’ясі. Завдяки цьому її вживання допомагає людям, які страждають анемією.

Фітотерапевти радять не вживати квасоля в сирому вигляді. Варити квасолю краще м’якій воді, а перед приготуванням замочити у воді на кілька годин. Шкірку з квасолі краще видалити, вона найменш засвоювана частина квасолі і викликає метеоризм.

Також експерти розповіли, що квасоля цілком може замінити класичне свиняче, куряче, коров’яче м’ясо. Щодо поживності цей продукт не поступається багатьом білковим продуктом. Це відносно дешевий і легкозасвоюваний продукт. Це відмінний джерело рослинного білка, так що цей продукт просто необхідний для будь-якого вегетаріанця.

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Суспільство

Американці виявили, що вживання великої кількості улюбленого чаю або кави підвищує рівень деяких гормонів у крові. Це адреналін, норадреналін і кортизол, які мають сильний вплив на організм людини.

Наведені вище гормони призводять до появи нервозності навіть у тих, хто не має проблем з психічним здоров’ям. Щоб попередити виникнення підвищеної нервозності і панічних атак, треба вживати продукти, що містять амінокислоту триптофан.

Серед них — кефір, квашена капуста, овочі (артишоки, буряк, брокколі), фрукти, горіхи пекан і волоські горіхи, солоні огірки, квасоля, куркума, імбир, яловичина, печінка, устриці.

Нагадаємо, що лікарі дали рекомендації щодо харчування людям, з хворою щитовидною залозою.

Раніше Hyser повідомляв, що шкідливий продукт може бути дієтичним.

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