Meizu 16s розсекретили до презентації: опубліковано характеристики

Meizu сертифікувала флагманську модель смартфона.

Мова йде 16s, передає Новинний термінал. Модель вже сертифікована в TENAA як M971Q.

Інсайдери повідомляють, що флагаман Meizu буде мати 6,2-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2232 x 1080 пікселів. Очікується, що у моделі буде шість гігабайт оперативної пам’яті, проте можливо в деяких моделях буде вісім гігабайт.

Два модулі з трьох отримають 48 і 20 мегапікселів. Операційна система Android 9.0 Pie.

Модель вже сертифікована в TENAA як M971Q

Також ми повідомляли, що Meizu 16s отримає чіпсет Snapdragon 855 (в базі TENAA модель не вказана, але це може бути тільки 8-ядерний процесор з частотою 2,8 ГГц). Він буде працювати в парі з 8 ГБ або 6 ГБ оперативки і 128 ГБ вбудованої пам’яті.

У смартфона буде 6,2-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2232х1080 пікселів (Full HD), а також вбудований дисплей сканер відбитків пальців.

Meizu 16S отримає подвійну камеру: розсекречені характеристики

Технології

У новинці не буде отворів, вирізів або виїжджає фронтальної камери. Замість цього розробники Meizu обрамили екран тонкими рамками, і при цьому змогли розмістити на них розмовний динамік і 20-мегапіксельну фронтальну камеру.

Основна камера буде не потрійна, як передбачалося раніше, а подвійна — з модулями на 48 Мп (сенсор Sony IMX586) і 20 Мп.

В Meizu 16s також передбачений акумулятор на 3450 маг з технологією швидкої зарядки.

Гаджет буде працювати на Android 9 Pie з оболонкою Flyme UI. Йому також приписують наявність NFC-модуля для безконтактних платежів Google Pay.

Флагаман Meizu буде мати 6,2-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2232 x 1080 пікселів.

Дату офіційного анонсу компанія Meizu досі не оголосила. Але передбачається, що презентація відбудеться вже на початку квітні, а продажі стартують в кінці місяця (ймовірно, 29 числа). На користь швидкого дебюту свідчить і недавня поява 16S в бенчмарку AnTuTu, де модель набрала 357 975 балів в синтетичному тесті.

Очікувана ціна Meizu 16s коливається в районі $450-500 (приблизно 12-13,5 тисяч гривень в еквіваленті).

Раніше в мережі «засвітилися» кілька живих фотографій ще не представленої новинки. Зокрема, Meizu 16s порівняли в продуктивності з Galaxy S10 в сервісі Geekbench. Результати виявились майже ідентичними: 3778 балів в одноядерному і 10 493 бали в багатоядерний.

Також Meizu розкрила характеристики смартфона M9 Note. Смартфон повинен скласти конкуренцію Redmi Note і його оснастять подвійною камерою на 48 Мп. Крім цього, він отримає операційну систему Флайми, 6 Гб оперативної пам’яті і 64 Гб вбудованої.

Нагадаємо, Meizu 16S версії Plus теж показали в мережі на «живих» фото.

Як повідомляв Hyser, експерти назвали 10 найбільш потужних Android-смартфонів березня за версією Antutu.

Також Hyser писав, що Meizu оновила свої старі смартфони.