Житель Ужгорода намагався на вулиці продати гранатомет

В Закарпатській області викрили жителя Ужгорода, який намагався продати боєприпаси.
“35-річний чоловік спробував збути ручний протитанковий гранатомет.Також, в ході обшуку у чоловіка вилучили гранату Ф-1″, – повідомляють у прокуратурі.
Вилучену зброю направлено на проведення відповідної експертизи. Зараз триває проведення першочергових слідчих дій.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
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