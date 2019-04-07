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Житель Ужгорода намагався на вулиці продати гранатомет

07.04.2019

В Закарпатській області викрили жителя Ужгорода, який намагався продати боєприпаси.

“35-річний чоловік спробував збути ручний протитанковий гранатомет.Також, в ході обшуку у чоловіка вилучили гранату Ф-1″, – повідомляють у прокуратурі.

Вилучену зброю направлено на проведення відповідної експертизи. Зараз триває проведення першочергових слідчих дій.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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