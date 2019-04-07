Вчимо новий термін: нетлаг – втома від планування подорожі

Дослідження порталу Hotels.com показало, що більшість мандрівників з покоління миллениалов (народжених після 1983 року) відчуває стрес при підготовці до відпустки, пише PeritoBurrito. Стан втоми і дискомфорту від довгого пошуку напрямків, житла і квитків назвали нетлагом (за аналогією з джетлагом – нездужанням після довгого перельоту) або перевтомою від скролінгу.

Згідно з дослідженням, мілленіали витрачають на планування чергової подорожі близько восьми годин, але нетлаг починається після 40 хвилин перегляду різних варіантів (виходить, що сісти і спланувати всю поїздку за раз практично неможливо – це 8-10 підходів по 40 хвилин). Це особливо вражає, враховуючи, що покоління Y взагалі менш схильне брати відпустки: близько половини опитаних молодих професіоналів не хочуть їхати на відпочинок, оскільки побоюються завалів з проектами по поверненні.

Виходить, що мілленіали, по-перше, переробляють, а по-друге, навіть якщо готові виїхати у відпустку, швидко втомлюються від процесу його планування.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Згідно з іншими дослідженнями, кожен восьмий потенційний турист витрачає по 15 годин на пошук відповідних варіантів і тільки потім щось бронює. Близько 22% опитаних розглядають по 11 різних напрямів. Найімовірніше, ви вже не помічаєте, як на автоматі перевіряєте вартість квитків, коли їдете в метро або просто сумуєте.

За даними Hotels.com, 42% мандрівників-миллениалов вважають планування відпустки одним з найбільших стресів. Тому не дивно, що 51 % опитаних у результаті зупиняються на тому, щоб поїхати у відпустку в звичні місця, лише б уникнути цього стресу.

Втім, незважаючи на стрес, з’ясувалося, що покоління Y зацікавлене в подорожах більше, ніж інші вікові групи. Їм просто потрібна допомога з цим. Згідно з результатами опитування, 40% готові платити за подорожі більше за умови, що планувати їх буде хтось інший, а 38% готові заплатити одному або турагенту, який візьме цю задачу на себе. Середня сума, яку опитані готові віддати за цю послугу, склала 134 долара.

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