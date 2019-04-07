«Битою, праскою, 500 гривнями: Кого не переконаємо голосувати за Порошенка, будемо вбивати», — Корчинський

Лідер партії «Братство» Дмитро Корчинський випустив відеоролик, що закликає прихильників діючого Президента України агітувати за Петра Порошенка у іншому турі виборів. Відповідне відео Корчинський опублікував на YouTube-каналі «Всесвітньо-Броварське Телебачення», яке згодом зникло.

«Повісили портрет Петра Олексійовича. І якщо ви думаєте, що незабаром це буде нелегальна продукція і мі буде підпільно друкувати ці портети, то ви помиляєтеся», — заявив Корчинський.

Також він заявивши, що «наше покоління вже буде називатися в історії «порошенківцями», подобається нам це чи ні», а прихильників конкурента Порошенка на виборах Володимира Зеленського «краще переконувати, щоб потім не довелося їх вбивати».

Також лідер «Братства» зажадав від прихильників Порошенка пояснювати прихильникам Зеленського, що вони помиляються з вибором усіма можливими способами.

«Виділити тих людей, які голосували за Зеленського, взяти їх за хобот і переконати за допомогою бейсбольної біти, за допомогою праски і паяльника, за допомогою доброго слова, за допомогою 500 гривень, за допомогою чого завгодно — переконати їх, що вони повинні піти і проголосувати за Петра Олексійовича», — заявив Корчинський.

Скандальний політик підкреслив, що в разі невдалого переконання «доведеться працювати як терористи».