Погода на Благовіщення: синоптик розповіла, кого заллє дощами

В Україні, 7 квітня, на Благовіщення, буде тепло, сонячно, але вітряно. Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

“Благовіщення в Україні буде теплим.

Але вітряним. 7 квітня очікується сонячним. Але на заході та місцями на півночі пройдуть дощі.

В Україні все, як завжди – демократія”, – пише вона.

Що стосується Києва, то тут опадів також не очікується. “У Києві неділю обіцяє бути з +15 +18 градусів, вітер розгуляється поривами, хмар може стати більше, але без істотних опадів”, – додала Діденко.

