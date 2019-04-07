Російські С-400 будуть використовуватися для захисту НАТО і ЄС – Туреччина

Туреччина, купуючи російські зенітні ракетні системи (ЗРС) С-400, не тільки захистить свої кордони, але й забезпечить безпеку країн Євросоюзу і НАТО.

З такими словами виступив у суботу на зустрічі з групою журналістів Омер Челік – прес-секретар Партії справедливості і розвитку (ПСР), очолюваної президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом.

“Ви прекрасно знаєте, що спочатку ми хотіли закупити американські зенітні ракетні комплекси “Петріот”, але США запропонували невигідні умови щодо надання кредиту. У зв’язку з цим ми підписали угоду з Росією по С-400″, – сказав Челік.

“Безумовно, ми в першу чергу купуємо їх, щоб забезпечити захист власних кордонів від нападів з Сирії. Але ми таким чином також захистимо кордони ЄС та НАТО, – підкреслив він.

– Системи С-400 будуть поставлені в липні цього року. Ми не будемо від них відмовлятися”. Челік зазначив, що Анкара була змушена посилити свої можливості у сфері протиповітряної оборони після того, як “деякі партнери по НАТО вивели свої розрахунки з ЗРК “Петріот” з території Туреччини кілька років тому”. “Коли по нашому регіону Кіліс з території Сирії запускали ракети, ніхто не зробив нам будь-які пропозиції, щоб запобігти подібні напади”, -зауважив прес-секретар ПСР. Він вказав на політику подвійних стандартів з боку західних партнерів.

“Туреччина і Греція є членами НАТО, у Греції є С-300, у нас незабаром з’являться С-400. Чому для нас це має бути проблемою? Туреччина – суверенна держава, неправильно забороняти нам використовувати придбані С-400″, – додав Челік.