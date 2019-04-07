Британець, отруєний “Новачком”, не вірить у алібі Росії і вимагає зустрічі з Путіним

Вчора, 6 квітня, Чарльз Роулі, потерпілий влітку 2018 року від отруєння “Новачком” зустрівся з послом Росії у Великобританії Олександр Яковенко.

Олександр Яковенко під час зустрічі спростовував звинувачення на адресу Росії, і навіть “припустив, що за вбивством можуть стояти Америка чи Чехія, або Портон-Даун”.

За словами Яковенко, єдиними країнами, які зараз виробляють “Новачок”, є США і Чехія. А Америка, за його версією, єдине місце, звідки міг з’явитися “Новачок”. “Мені сподобався посол, але мені здалося кумедним, що він намагався виправдати Росію і показати, що вона не несе ніякої відповідальності.

Я радий, що зустрівся з ним, я дізнався багато нового з того, чого не знав раніше. Але я як і раніше вважаю, що атаку зробила Росія”, – сказав Чарльз Роулі.

Британець попросив Олександр Яковенко організувати йому особисту зустріч з презентом РФ Володимиром Путіним, на що посол відповів, що передасть його прохання в Москву.