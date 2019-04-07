Прем’єр-міністр підкреслила, що чим довше йде процес затвердження угоди з Брюсселем, тим вище шанс, що Великобританія ніколи не вийде з ЄС.

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Brexit може не відбутися, якщо парламенту і уряду не вдасться узгодити відповідний договір. Про це йдеться в офіційній заяві глави уряду країни.

“З тих пір, як я стала прем’єр-міністром, моїм пріоритетом було забезпечення Brexit, і сьогодні він залишається таким. Я хочу, щоб Великобританія вийшла з ЄС впорядкованим способом як можна швидше, а це означає, що потрібно піти таким чином, щоб це не порушувало життя людей”, – йдеться в заяві.

Мей зазначила, що узгоджений нею з ЄС договір про Brexit тричі відхилявся парламентом, і немає ніяких ознак того, що він може бути прийнятий в найближчому майбутньому. “Оскільки парламент ясно дав зрозуміти, що зупинить догляд Великобританії без угоди, у нас тепер є серйозний вибір: залишити Європейський союз з угодою або взагалі не йти”, – заявила вона.

Прем’єр-міністр наполягає, що Brexit необхідно забезпечити, а для цього треба узгодити договір. За її словами, якщо депутати-консерватори і депутати від DUP не зможуть забезпечити більшість, то у неї не буде іншого вибору, окрім як звернутися до Палати громад.

“Чим довше це триватиме, тим більше ризик того, що Великобританія взагалі ніколи не піде”, – заявила Мей, повідомивши, що на наступному тижні знову планує їхати в Брюссель, щоб домовитися про доповнення до статті 50.

“Я має намір досягти угоди з моїми колегами-лідерами ЄС, що означатиме, що якщо ми зможемо домовитися про угоду тут вдома, ми зможемо покинути ЄС вже через шість тижнів”, – зазначила прем’єр-міністр Великобританії.