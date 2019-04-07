Експерт: «Нам, тупим ідіотам, продовжують вішати локшину про санкції та «остаточне прощавай»

Компанія Мercedes-Вenz інвестувала в відкриття нового заводу в Росії 250 млн євро. Про це на своїй сторінці в Facebook написав експерт Олексій Романов. Він процитував заяву голови правління компанії про відкриття нового заводу в Росії.

«Московський завод — це ще один компонент нашої стратегії виробництва, де знаходяться наші клієнти. І від цього виграють обидва партнери: Росія і Mercedes-Benz», — цитує Романів заяву бізнесмена. Крім того, у компанії розповіли, що всього за кілька років Мercedes-Вenz заклав основу для успішного співробітництва з російським урядом, особливо з Московською областю та Міністерством торгівлі.

У Московській області були створені нові висококваліфіковані робочі місця, і компанія буде і надалі розвивати весь регіон. «А тим часом нам, тупим ідіотам, вішають локшину про санкції і залишкові прощаваи», — пише Романів.