У Чикаго відбулася кривава перестрілка

У Чикаго 6 квітня сталася перестрілка, в результаті якої постраждали мінімум шість чоловік, у тому числі діти.
За даними Сһісадо Times з посиланням на поліцію, це сталося в районі Вест Інглвуд під час сімейного свята.
Уточнюється, що невідомі відкрили вогонь і поранили близько шести чоловік. Восьмирічному хлопчикові куля потрапила в груди, десятирічній дівчинці — в ногу. Дітей госпіталізували в лікарню ім. Комера, де їх стан стабілізували. 29-річна жінка отримала кулю в плече і груди, 42-річний чоловік у стегно, ще двоє отримали аналогічні поранення.
Жінка перебуває в критичному стані. Хто саме напав на сім’ю, поки невідомо. Поліція проводить слідчі дії. За даними видання, у правоохоронців поки мало речових доказів.
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