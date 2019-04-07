У Чикаго відбулася кривава перестрілка

У Чикаго 6 квітня сталася перестрілка, в результаті якої постраждали мінімум шість чоловік, у тому числі діти.

За даними Сһісадо Times з посиланням на поліцію, це сталося в районі Вест Інглвуд під час сімейного свята.

Уточнюється, що невідомі відкрили вогонь і поранили близько шести чоловік. Восьмирічному хлопчикові куля потрапила в груди, десятирічній дівчинці — в ногу. Дітей госпіталізували в лікарню ім. Комера, де їх стан стабілізували. 29-річна жінка отримала кулю в плече і груди, 42-річний чоловік у стегно, ще двоє отримали аналогічні поранення.

Жінка перебуває в критичному стані. Хто саме напав на сім’ю, поки невідомо. Поліція проводить слідчі дії. За даними видання, у правоохоронців поки мало речових доказів.