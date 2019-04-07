Зеленському зробили суворе попередження про третьому Майдані

Новий Майдан можливий, якщо кандидат в президенти Володимир Зеленський займе пост глави держави і розгорнеться в бік Росії. Про це розповів журналіст Віталій Портников.



Він уточнив, що другий масштабний протест українського народу може початися, якщо Зеленський буде діяти, як колись екс-президент України Віктор Янукович.

“Якщо Зеленський буде діяти, як у свій час діяв Янукович – розгорнеться в бік Росії, скажімо, визнає Крим російським, або погодиться на федералізацію України з тим, щоб надати особливі права Донбасу, якщо він запропонує, щоб тут було дві державні мови, якщо він відмовиться від європейської інтеграції – тобто, якщо він почне здійснювати політичну порядку денного Януковича останнього періоду”, – пояснив журналіст. За словами Портнікова, раніше суспільство було готове все терпіти в обмін на європейську перспективу.

“Поки Янукович при всій своїй кримінальності був прихильником ідей європейської інтеграції, хоча при цьому Тимошенко разом з Луценком перебували у в’язниці, суспільство було готове все терпіти в обмін на європейську перспективу. Тобто ти ведеш нас від Росії, а ми закриваємо очі на диктатуру і навіть – на вибіркове правосуддя. Головне – приведи нас до Європи. І коли люди побачили, що цього не відбувається, кардинально змінилися суспільні настрої”, – розповів журналіст.