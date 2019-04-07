Воював у Придністров’ї, Югославії та на Донбасі: “бригаду-200” поповнив найманець з РФ

Помер російський найманець, який пройшов не одну “гарячу” точку, в тому числі воював на Донбасі проти української армії.

Про це повідомив в Facebook офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан “Штірліц”. За його словами, безславну “бригаду-200” (знищені на Донбасі найманці і місцеві бойовики) росіянин поповнив 3 квітня.

“Осипов Ігор з Москви. Воював у Придністров’ї, Югославії, брав активну участь у подіях на Донбасі. Хвороба”, – написав “Штірліц”.

Як пишуть у сепаратистських пабликах в мережі, протягом 2018-2019 років бойовик переніс безліч серйозних операцій, але які саме і що з ним було – не повідомляється. Відзначається, що з 1990-х років Осипов був у “козацькому війську” і був там в чині “полковника”.

