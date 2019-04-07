Україну попередили про російську загрозу з семи напрямків

Росія може використати вибори президента України для дестабілізації ситуації і «невеликого вторгнення», щоб нав’язати україні нові умови щодо Донбасу. Існує сім напрямків для можливого удару РФ.

Таку думку висловив в ефірі голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. За його словами, українцям за виборчою кампанією не варто забувати, що вони знаходяться в режимі російської агресії.

«Я дуже переживаю, що ситуацію з президентськими виборами і поляризацією суспільства, з тим, що дуже багато людей не сприймає результати першого туру виборів. Будуть і ті, хто не буде сприймати результати другого туру виборів. Це може призвести до напруги в суспільстві», – заявив експерт.

Шлінчак вважає, що Росія може використовувати цю ситуацію як привід для невеликого вторгнення – «кілометрів на 15-20, для того, щоб посадити новообраного президента і знову вимагати домовитися, переписати мінські угоди».

«Я не думаю, що це буде новий формат переговорів, я думаю, що це буде спроба тиску і переломлення нової влади, якщо це буде Зеленський, наприклад. І в цьому сенсі є велика загроза», – підкреслив він.

На питання, звідки можна чекати удару РФ, Шлінчак відповів: «Кажуть, що є по семи напрямах загрози. Це Крим, це білоруське напрямок з боку Бреста, Чернігів, Херсон, Миколаїв. Є речі, які вказують, що саме в цих районах можуть бути прориви».

«Є відома «доктрина Герасимова» – це доктрина Генштабу РФ, навколо якої було багато шуму. В ній чітко прописані деякі моменти. Україну вони не залишать у спокої. І через внутреннеполитическую ситуацію, і через зовнішні механізми вони будуть пробувати і дискредитувати, і на неї впливати», – додав експерт.