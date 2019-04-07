«Швидка» не приїхала: на Вінниччині скандал із-за раптової смерті юнака

На Вінниччині 18-річний хлопець помер через не надану вчасно медичну допомогу.

Інцидент стався в селі Криковцы. Мати загиблого Наталія Лещенко розповіла, що її син Іван поскаржився на сильний біль у животі, після чого сім’я звернулася до місцевого фельдшера, Аллі Мартинюк.

Вона у свою чергу каже, що хлопець був у вкрай важкому стані, без свідомості. Тому, щоб не втрачати час, фельдшер сказала батькові негайно везти сина в районну лікарню. Сама ж почала викликати швидку, щоб вона їхала на зустріч родині.

«Зателефонувала, вони мене довго допитували, як ми можемо знайти, якщо він виїхав. Я кажу – його не треба шукати, він сам вас побачить. Ви тільки їдьте», – розповіла Мартинюк.

Коли батько Івана домчав до лікарні, яка за 30 кілометрів від села, обидві карети швидкої побачив на стоянці – «швидка» не виїхала на виклик.

Хлопця одразу доправили в реанімацію. Він, за словами лікарів, вже був при смерті. Офіційна причина смерті – панкреатит, гостре запалення підшлункової залози.

Лікар-анестезіолог Олександр Гузар припустив, що якби Івана везла ” швидка допомога, його могли б врятувати.

«Батько його транспортував неправильно, він по дорозі кілька разів втрачав свідомість, він був нахилений вперед. Дихання зупинялося. Внаслідок цього настав набряк мозку. Він би не помер від панкреатиту так швидко. Він помер від того, що під час транспортування виникли проблеми з диханням», – упевнений лікар.

В центрі екстреної медичної допомоги свою провину заперечують, а у трагедії звинувачують фельдшера, яка повинна була викликати бригаду на місце.

«Вона зателефонувала на 103, але вона неправильно дала адресу, дала тільки номер телефону батька», – стверджує головний лікар Вінницького центру екстреної медичної допомоги Анатолій Пирникоза.

Батьки написали заяву в поліцію і прокуратуру. Якщо провину лікарів доведуть, за ненадання допомоги їм загрожує до трьох років позбавлення волі.