Заборона на в’їзд чолі союзу угорців Румунії: МЗС Угорщини викликав посла України

Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України в Будапешті Любов Непоп у зв’язку із забороною на в’їзд в Україну чолі Демократичного союзу угорців Румунії (ДСВР) Хунору Келемену.

За словами самого Келемена, йому відмовили у в’їзді «без якого-небудь чіткого пояснення». Відзначається, що Келемен збирався взяти участь в урочистостях з нагоди 30-річчя утворення Угорського культурного союзу на Закарпатті. Заборона на в’їзд голови ДСВР в Україну діє 1,5 року.

14 лютого 2018 року Кабінет міністрів схвалив законопроект (№ 8046), яким передбачається продовжити перехідний період імплементації мовної статті закону «Про освіту» до 2023 року. Зараз цей проект закону знаходиться на розгляді парламентських комітетів.

У лютому міністр Гергей Гуйяш, який очолює адміністрацію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, назвав закон України про освіту «полуфашистским». Відповідний реліз за результатами прес-конференції в Будапешті розміщений на сайті угорського уряду.

Відповідаючи на запитання про вибори в Україні, Гуйяш заявив, що «в даний час Україна має уряд, яке зневажає права меншин», і що «прийняло полуфашистский освітній закон», і висловив надію, що угорської влади «вдасться достукатися до нової адміністрації, оскільки вона не має можливості контактувати з нинішньою адміністрацією». Також Гуйяш зазначив, що в Угорщині продовжують очікувати від української влади зміни цього закону.