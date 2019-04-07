Кілька скелетів із шафи: невідомі раніше факти про Марину Порошенко

Ще недавно Марина Порошенко була надійним тилом для чинного президента України Петра Порошенка і матір’ю для їх дітей. Також до недавнього минулого біографія Марини Анатоліївни Порошенко містилася в одному рядку. Журналісти вирішили змінити ситуацію і дізнатися більш детальну інформацію про поки ще першої леді країни.

Секретне місце народження

Як виявилося, Марина Порошенко народилася в лютому 1962 року в місті, який був засекречений в часи СРСР за що розробляється там ядерної зброї. Так місцем народження Марини Порошенко став Семипалатинськ.

При тому в офіційних документах зазначено, що дружина чинного президента народилася в Києві. Також там говориться, що її батько в радянські часи займав посаду заступника міністра охорони здоров’я УРСР, а пізніше став радником посла СРСР в Монголії.

Місто Семипалатинськ розташовується в Казахстані і відомий своїми полігонами, на яких випробовували озброєння, в тому числі і ядерна. Також відомо, що це місто стало закритою зоною, так як грав ключову в оборонній промисловості СРСР.

Крім того, мама Марини Порошенко в період, коли народилася нинішня перша леді України, працювала на заводі Арсенал. Тому існує така можливість, що жінка в період вагітності була відряджена в Семипалатинськ, де і народила дочку.

Робота і спеціальність

Незважаючи на далеке місто, в якому Марина Порошенко народилася, все ж її дитинство і юність пройшли в Україні. Майбутня дружина Петра Олексійовича закінчила школу і вступила Київський медінститут. Вона закінчила навчання за фахом лікар-кардіолог. Після цього вона короткий проміжок часу працювала в кардіологічній лікарні Києва.

Після народження першого сина в 1985 році Марина відмовилася від кар’єри лікаря і стала надійним тилом для свого чоловіка. Однак вона не сиділа склавши руки будинку.

Так журналістам стало відомо, що Марина Анатоліївна працювала в компанії, створеній Петром Олексійовичем «Український промислово-інвестиційний концерн». У 2004 році Марина Порошенко працювала в компанії «Мрія-Авто». Ця компанія займається продажем та здаванням в оренду автомобілів. Проте так і залишилося таємницею посаду, яка займала дружина президента в цій фірмі.