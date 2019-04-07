Голова Херсонської ОДА назвав причину своєї відставки

Голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв, який у суботу подав у відставку, заявив, що «сфабрикований проти нього негатив» не повинен позначитися на другому турі виборів президента.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, пояснюючи мотиви відставки.

«Чому я це зробив (подав у відставку — ред. СВІТ)? Тому що я не хочу, щоб наслідки информкиллерства проти мене вплинули на спокій нашої держави, а разом з тим і на спокій

Херсонської області. Я не хочу, щоб у такий складний час виборів сфабрикований проти мене негатив хоч якимось чином негативно позначилася на другому турі виборів президента України і Верховного головнокомандувача!», — заявив Андрій Гордєєв.

Він стверджує, що інтереси держави для нього важливіше посади.

«Я сам розвію будь-які сумніви і весь бруд щодо мене, яку безпідставно поширюють в інформаційному просторі. У мене немає ні підстав, ні бажання ховатися за посади ні від людей, ні від слідства. Я готовий захищати і буду захищати своє чесне ім’я», — написав чиновник.