У Чорному морі російський фрегат відпрацював знищення кораблів і підводних човнів

Після вчорашніх навчань ракетних кораблів РФ, сьогодні Чорноморського флоту фрегат “Адмірал Григорович” провів навчання з відпрацювання артилерійських стрільб.

Про це розповів начальник відділу інформаційного забезпечення ЧФ РФ Олексій Рульов.

Наголошується, що військовослужбовці РФ здавали залік “Плавання та ведення бою одиночним кораблем”. “У рамках завершального етапу підготовки корабля до виконання завдань за призначенням, екіпаж провів підготовчі та залікові артилерійські стрільби по надводної цілі, а також виконав електронні пуски зенітними ракетами і високоточною зброєю по морській цілі, що імітує надводний корабель умовного противника”, – повідомив Рульов.

У той же час стало відомо, що у маневрах фрегату допомагали підводні сили і морська виация Чорноморського флоту.

Вони спільно відпрацювали пошук, виявлення, спостереження і знищення ворожої субмарини умовного противника. А вже після повернення в пункт постійної дислокації екіпаж фрегата відпрацював дії по захисту корабля при переході морем.