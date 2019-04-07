У Луганську обшукали храм ПЦУ

В Православній церкві України заявили, що її священнослужителі в Луганську піддаються переслідуванням з боку «влади ЛНР».

В управлінні Луганської єпархії та Свято-Троїцького кафедрального собору Української православної церкви в Луганську були проведені обшуки. Про це в суботу, 6 квітня, повідомив керуючий Луганською єпархією ПЦУ, єпископ Луганський і Старобільський Афанасій (Яворський) в Facebook.

За даними прес-служби єпархії, «слідчі дії» проводила «служба по боротьбі з економічними злочинами ЛНР» в рамках проведення операції Стоп-терор 4 квітня.

Під час обшуку вилучили церковну і українську символіку, церковні книги і книги національного змісту, офіційне листування, а також робочі комп’ютери.

Крім цього, були проведені обшуки у приватних будинках протоієрея Анатолія Назаренка та ієрея Геннадія Курганова.

Як вказали в ПЦУ, священнослужителів допитують по 5-6 годин в день. Їм також “рекомендували” не залишати Луганськ. При цьому вони можуть здійснювати богослужіння у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.